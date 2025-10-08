El Municipio finalizó la primera etapa de la obra de adoquinado en la Avenida de la Costanera

Días atrás, el Gobierno Municipal comunicó que ha culminado la primera etapa de la obra de adoquinado en la Avenida Central de la Costanera, alcanzando un total de 10.000 metros cuadrados de superficie intervenida.

Arroyito primera etapa de la obra de adoquinado en la Avenida de la Costanera

Esto ha llevado a que, el Municipio avance con una nueva inversión que permitirá ejecutar 5.000 metros cuadrados adicionales, alcanzando así los 15.000 de adoquinado en este sector de la Costanera.

El proyecto se complementa con un plan integral de reordenamiento vial, que incluye cordón cuneta, señalización y mejoras en la circulación, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y comodidad para vecinos y visitantes.

