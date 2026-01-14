El Municipio celebra la adjudicación de la obra de cloacas del sector sur de Arroyito

Luego del anuncio por parte de CESPAL tras la adjudicación de la ejecución de la obra de cloacas del sector sur de Arroyito a la empresa Electricidad Marchisio SRL, el Municipio se sumo a un momento tan especial.

Desde Prensa Municipal informaron: "se ha alcanzado una instancia decisiva para el inicio de la tan esperada obra: la red de cloacas del Sector Sur de la ciudad. Permite dar comienzo a la fase de ejecución de un proyecto largamente esperado por los vecinos del sector, fundamental para el desarrollo urbano y la mejora de los servicios públicos".

CESPAL Se otorgó la ejecución de la obra de cloacas del sur de Arroyito a la empresa Electricidad Marchisio s.r.l.

“Desde CESPAL se informó que el procedimiento se desarrolló bajo un estricto protocolo de transparencia. En los próximos días, luego de la aprobación formal de la decisión del Consejo y respetando todos los tiempos legales establecidos, se avanzará con la firma del contrato, coordinando los aspectos técnicos y logísticos para el inicio de los trabajos, estableciendo el correspondiente cronograma de obra".

El intendente Gustavo Benedetti mostró su satisfacción en pos de que la obra del sector sur siga los cauces normales y pueda ser ejecutada con prontitud.

Agregaron “este avance en materia de infraestructura urbana consolida el compromiso de la gestión del intendente Benedetti, junto al trabajo articulado con una de las instituciones más importantes de la comunidad".