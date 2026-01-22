Desde el Gobierno Municipal de la ciudad de Arroyito informaron que el mantenimiento de las banquinas y espacios verdes de la Ruta Provincial E-52, desde enero de 2026, deja de ser responsabilidad del Municipio y pasa a estar bajo la órbita de Vialidad Provincial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

El mantenimiento de banquinas y espacios verdes de la Ruta E-52 deja de ser responsabilidad del Municipio de Arroyito

Con la nueva disposición, dichas acciones dejan de ser ejecutadas por el Municipio y serán asumidas por los organismos provinciales correspondientes y responde a una notificación formal y a un cambio en los acuerdos vigentes entre la Provincia y el Municipio.

La Municipalidad de nuestra ciudad realizaba tareas de corte de pasto, mantenimiento de banquinas y conservación de los espacios verdes en el corredor comprendido entre El Descanso y el puente de La Tordilla, incluyendo la circunvalación, rotonda y sectores adyacentes, en ambos sentidos.