El intendente Benedetti confirmó que no está en la lista para legisladores provinciales

Desde hace un tiempo, se había comentado la posibilidad de que el intendente Gustavo Benedetti accediera a un lugar en la lista de candidatos para las legislativas, y específicamente en el 5° o 7° lugar, algo fue desestimado en las últimas horas por el mandatario de Arroyito.

Comentó en diálogo con Canal 3 Arroyito “No estoy en la lista, yo tengo una función de acompañar desde el radicalismo auténtico, desde el espacio de Myriam Prunotto, la vicegobernadora, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, hoy no tengo una tarea específica”.

De todos modos también confirmó que esa posibilidad estuvo vigente “la posibilidad de estar en la lista fue un momento, fue una posibilidad, pero también era un candidato testimonial”, aclaró con vistas a su función “y tenemos por delante un tiempo de gestión importante”.

“Vamos a tratar de que siga manteniendo el mismo espacio o la misma idea de gobierno que venimos llevando hasta ahora. A nivel nacional hay una disputa importante entre el oficialismo del gobierno nacional y varios espacios.

Sobre el radicalismo comentó "yo creo que hoy la política del radical o del peronismo de los partidos tradicionales se ha disuadido, se ha dispersado, más allá que el radicalismo sigue siendo mi partido y sigue siendo, para mi entender, el partido con mayor visión en cuanto a lo humano, en cuanto a la defensa de la educación, en defensa de las políticas de Estado".

Luego de los rumores sobre si cercanía o lejanía con Schiaretti, comentó “Sí, sí, estamos dentro del mismo espacio del gobernador, del cordobesismo, nosotros representamos una rama de lo que es el espacio de Myriam Prunotto, que es la vicegobernadora, y donde también hay un grupo de intendentes, casi 50 intendentes, que están alineados a esto".

Sobre la UCR también tuvo un mensaje duro “hoy el radicalismo vive un momento una situación difícil de analizar, yo creo que después de octubre se van a recomponer, porque así como uno de los dirigentes, como Rodrigo Loredo, quedó al margen de las candidaturas, porque no había espacio en la Libertad Avanza, con una alianza de la Libertad Avanza".

“Sé que muchos radicales, bueno, algunos ya se han expresado, de que van a acompañar a la Libertad Avanza, el radicalismo tiene lista 3 y tiene a Ramón Mestre como candidato, y nosotros vamos a ir defendiendo este proyecto, esta idea que fue en estos dos años que llevamos de gestión, y un poco antes, acompañar al gobernador, pero fundamentalmente con una mirada de gestión, una mirada de cercanía con la gente".