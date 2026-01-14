El informe mensual de la Canasta Básica Alimentaria que realiza la Fundación COLSECOR mostró que aparecen algunos datos importantes del relevo que realizar en las diferentes localidades.

El bloque de alimentos que más subió en el año fue el de carne vacuna, con 71,9% en promedio, más del doble que el aumento general. El intermensual de diciembre fue del 4,9%, el más alto del año junto al registrado en marzo. El salario mínimo Vital y Móvil alcanzó solo para alimentar 19 días a una familia.

El informe de Colsecor muestra que la CBA en Arroyito es -4,9% más baja que el promedio de la encuesta

LA CBA EN ARROYITO

Respecto a nuestra ciudad, la línea de la indigencia para un adulto es de $165.671, de allí para abajo es indigente. A diferencia del porcentual respecto a CBA en promedio en localidades, Arroyito muestra un -4,9%.

El grupo familiar de 4 integrantes, un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesita para no caer bajo la línea de la indigencia $511.924.