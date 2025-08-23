Vía Arroyito

El incendio en Colonia Marina está fuera de control y se suman más bomberos de Arroyito y Tránsito

Se activó el alerta roja para la totalidad de la Regional 1.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

23 de agosto de 2025,

El incendio en Colonia Marina está fuera de control y se suman más bomberos de Arroyito y Tránsito
El incendio en Colonia Marina está fuera de control y se suman más bomberos de Arroyito y Tránsito

Durante la tarde del sábado 23, la Secretaría de Gestión de Riesgo informó que varias dotaciones de bomberos buscan sofocar el incendio que se registra entre Devoto y Colonia Santa Marina.

El incendio en Colonia Marina está fuera de control y se suman más bomberos de Arroyito y Tránsito
El incendio en Colonia Marina está fuera de control y se suman más bomberos de Arroyito y Tránsito

Por este motivo, desde el Cuartel de Arroyito partió el Movil 26 a cargo de Sgto Ayte BV Fera Adriano, con el Cabo BV Sueldo Jeremías y BV Aún Julián y BV Goyenechea Jose (de Transito).

El incendio en Colonia Marina está fuera de control y se suman más bomberos de Arroyito y Tránsito
El incendio en Colonia Marina está fuera de control y se suman más bomberos de Arroyito y Tránsito

La última información es que se había logrado controlar pero que se reactivó y que las llamas se extienden al norte de Devoto en dirección a Colonia Marina. Roberto Schreiner, indicó que en el lugar se encuentra desplegada la regional uno de la Federación de Bomberos Voluntarios.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS