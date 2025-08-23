Durante la tarde del sábado 23, la Secretaría de Gestión de Riesgo informó que varias dotaciones de bomberos buscan sofocar el incendio que se registra entre Devoto y Colonia Santa Marina.

El incendio en Colonia Marina está fuera de control y se suman más bomberos de Arroyito y Tránsito

Por este motivo, desde el Cuartel de Arroyito partió el Movil 26 a cargo de Sgto Ayte BV Fera Adriano, con el Cabo BV Sueldo Jeremías y BV Aún Julián y BV Goyenechea Jose (de Transito).

La última información es que se había logrado controlar pero que se reactivó y que las llamas se extienden al norte de Devoto en dirección a Colonia Marina. Roberto Schreiner, indicó que en el lugar se encuentra desplegada la regional uno de la Federación de Bomberos Voluntarios.