El gran mundial de Bianca Cugno no alcanzó y Las Panteras cerraron su participación en Tailandia

Bianca Cugno, la principal carta ofensiva de la Selección Argentina desde 2023, volvió a erigirse en la figura celeste y blanca en el Mundial de Tailandia, la opuesta cerró el torneo con 70 puntos y fue la más destacada del equipo dirigido por Facundo Morando.

Las Panteras cerraron este martes su participación en el Mundial femenino de vóley. Tras superar a República Checa en el debut, y caer luego contra Estados Unidos, el equipo de Facundo Morando perdió 3 a 0 frente a Eslovenia. Fue con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21. Así quedó sin posibilidades de lograr el objetivo de estar en octavos de final.

La cordobesa Bianca Cugno lideró el goleo de Las Panteras campeonas de la Copa Panamericana y fue elegida la MVP del torneo. (Prensa Norceca)

Con 22 años y 1,92 metros, la deportista nacida en Devoto sumó 63 ataques, seis bloqueos y un ace, para redondear un alto promedio de 23,3 puntos por juego.

La jugadora de la camiseta número 9 cerró sus planillas con 25 en el debut contra República Checa, 29 frente a Estados Unidos en el juego siguiente (segunda cifra más alta de una argentina en un Mundial) y 16 en el cierre contra Eslovenia.