Durante la semana, el intendente Gustavo Benedetti junto al director Prof. Patricio Brandana, recorrieron la Escuela PRoA supervisando la finalización de la obra del edificio propio.

El Gobierno Municipal supervisó y dio por finalizada la obra de la Escuela PROA Arroyito

Tras atravesar numerosas instancias y demoras, la etapa final estuvo a cargo del municipio, que asumió la conducción directa del proceso, producto de las gestiones realizadas por Benedetti ante el Gobernador de la Provincia Martín Llaryora.

El intendente comentó “No solo entregamos un edificio nuevo: tomamos una decisión política que apuesta a la educación y al futuro de nuestros jóvenes. La educación es una prioridad de nuestra gestión”.

Agregó “sabemos que fueron muchos años de espera, pero hoy este logro tiene un valor especial, ya que con el compromiso de la gestión de gobierno pudimos cumplir con una deuda histórica y tener la satisfacción de que en los próximos meses esta escuela ya está lista para ser inaugurada de manera formal, porque el edificio se encuentra culminado, la obra al 100%“.

El Director a cargo de la escuela Prof. Patricio Brandana manifestó “inmensa alegría de la comunidad educativa por la finalización integral del edificio, y agradezco al Municipio por haber sido responsable de la ejecución de la etapa final”.

El establecimiento cuenta con un sistema de cámaras de seguridad incorporado al programa Escuelas Seguras, con vigilancia las 24 horas a través de la base de Ojos en Alerta.

También el edificio cuenta de un equipamiento educativo integral que incluye laboratorio, área de robótica, mobiliario completo y cuenta con un comedor donde se brindará el servicio del Programa PAICOR.