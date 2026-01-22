El Fútbol de la Liga Regional vuelve el fin de semana del 7 y 8 de marzo a la competencia

Los torneos de las cinco zonas que formarán parte de la estructura de competencia en la casa del fútbol del este cordobés iniciarán en marzo. En la zona Oeste competirán el 24 y el Cultural.

Luego se retomará la categorización que había quedado trunca durante la pandemia. El primero de febrero será el comienzo del Torneo Preparación con solo 4 equipos participando del mismo.

Fútbol Sportivo 24 de Septiembre

En Mayores comenzarían el 8 de Marzo, Apertura y Clausura a una rueda, con playoffs. Luego el 2 de agosto comenzará la disputa de la Primera A y Primera B; estas fechas pueden variar de acuerdo a las zonas de competencia.

Fútbol Deportivo y Cultural Arroyito

El formato en sí no ha sido del agrado de los clubes que formarán parte de la primera división en un desacierto más de quienes toman decisiones la entidad futbolera. Los calendarios además vienen muy acotados en cuanto las fechas de disputa.

El Torneo Preparación arranca el 02 de Febrero con 4 equipos en Competencia. El formato sería todos contra todos y los 2 primeros clasifican a la final, el campeón obtiene la plaza para representar a la Liga en la próxima Copa Córdoba.

Lo jugarán el Club Atlético Unión de Alicia, Sociedad Cultural La Para, Club Sportivo Pozo del Molle , Sociedad Sportiva Devoto. Es claro que este campeonato no es del agrado ni el interés de los clubes que forman de la Liga Regional.

Este domingo 25 de enero inicia el Torneo Provincial de Clubes, Almafuerte de Las Varillas y Sportivo Sacanta serán los representantes de la liga San Francisco. El formato es el habitual de cada temporada.

El Torneo Provincial es un evento de gran envergadura a nivel regional, ya que es organizado directamente por la Federación Cordobesa de Futbol y su objetivo es convocar a clubes procedentes de la totalidad de las ligas federadas que operan en la provincia. Además, otorga cupo al Regional Amateur.