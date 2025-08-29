El Femenino del Cultural de Arroyito cayó ante el Sportivo Belgrano La Para

Durante la jornada del jueves, se disputó la fecha 9 del Torneo “Hugo Sinforiano Prado” de la Asociación de Básquet Noreste, donde la verde recibía en la sede al líder Sportivo Belgrano de La Para y perdió 69 a 41.

Además también se disputaron los otros juegos por la misma fecha, donde CArlos Guido Spano de Marull perdió ante Centenario La Puerta 23 a 15 y Ateneo Juvenil Acción que le ganó a Sportivo Balnearia 70 a 53.

Con las 8 fechas disputadas el líder Sportivo Belgrano La Para con 17 puntos, el Cultural de Arroyito con 15 al igual que Ateneo Juvenil Acción, luego Centenario La Puerta con 14, y cierran Guido Spano de Marull y Sportivo Balnearia con 11 puntos.