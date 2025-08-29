Vía Arroyito

El Femenino del Cultural de Arroyito cayó ante el Sportivo Belgrano La Para

Las Águilas Verdes siguen en las posiciones de arriba.

Hugo Schiavoni
29 de agosto de 2025,

Básquet Femenino ABNE

Durante la jornada del jueves, se disputó la fecha 9 del Torneo “Hugo Sinforiano Prado” de la Asociación de Básquet Noreste, donde la verde recibía en la sede al líder Sportivo Belgrano de La Para y perdió 69 a 41.

Además también se disputaron los otros juegos por la misma fecha, donde CArlos Guido Spano de Marull perdió ante Centenario La Puerta 23 a 15 y Ateneo Juvenil Acción que le ganó a Sportivo Balnearia 70 a 53.

Con las 8 fechas disputadas el líder Sportivo Belgrano La Para con 17 puntos, el Cultural de Arroyito con 15 al igual que Ateneo Juvenil Acción, luego Centenario La Puerta con 14, y cierran Guido Spano de Marull y Sportivo Balnearia con 11 puntos.

