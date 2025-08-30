Vía Arroyito

El equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito subieron al podio en el Nacional de Concordia

Las chicas de la verde lograron el 3° puesto en el Torneo Argentino de la especialidad.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

30 de agosto de 2025,

El equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito subieron al podio en el Nacional de Concordia
Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia

Mostrando una vez más que el handball de Arroyito tiene grandes exponentes y equipos, en esta oportunidad, el equipo femenino de cadetes del Deportivo y Cultural obtuvieron el 3° puesto y subieron al podio en el Torneo Nacional de Handball Fase 1.

Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia
Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia

El mismo se llevó a cabo en Concordia del viernes 22 al domingo 24 de agosto y estuvo organizado por la Federación Entrerriana y comprendía la rama masculina y femenina.

Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia
Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia

Las chicas de Arroyito integraron la zona B junto a Club Deportivo 25 de Mayo y el Club Atlético Belgrano. El torneo tuvo además las zonas A, C y D.

Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia
Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia

La Verde comenzó enfrentando a Club Deportivo 25 de Mayo donde se impuso por 34 a 23, luego se midió con el Club Atlético Belgrano y también logró la victoria por 20 a 13 y cerró con fecha libre logrando el 1° puesto en la zona.

En la semifinal el conjunto de Arroyito enfrentó a Club Atlético Ferrocarril donde perdió por 28 a 19, lo que derivó en disputar el 3° puesto ante Don Bosco donde las chicas lograron una tremenda victoria sobre el cierre por 28 a 27.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS