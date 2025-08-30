El equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito subieron al podio en el Nacional de Concordia

Mostrando una vez más que el handball de Arroyito tiene grandes exponentes y equipos, en esta oportunidad, el equipo femenino de cadetes del Deportivo y Cultural obtuvieron el 3° puesto y subieron al podio en el Torneo Nacional de Handball Fase 1.

Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia

El mismo se llevó a cabo en Concordia del viernes 22 al domingo 24 de agosto y estuvo organizado por la Federación Entrerriana y comprendía la rama masculina y femenina.

Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia

Las chicas de Arroyito integraron la zona B junto a Club Deportivo 25 de Mayo y el Club Atlético Belgrano. El torneo tuvo además las zonas A, C y D.

Equipo de Cadetes Femenino de Handball del Cultural de Arroyito 3° puesto en el Nacional de Concordia

La Verde comenzó enfrentando a Club Deportivo 25 de Mayo donde se impuso por 34 a 23, luego se midió con el Club Atlético Belgrano y también logró la victoria por 20 a 13 y cerró con fecha libre logrando el 1° puesto en la zona.

En la semifinal el conjunto de Arroyito enfrentó a Club Atlético Ferrocarril donde perdió por 28 a 19, lo que derivó en disputar el 3° puesto ante Don Bosco donde las chicas lograron una tremenda victoria sobre el cierre por 28 a 27.