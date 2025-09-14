El Deportivo y Cultural siguió con la racha del Provincial y en el Asociativo le ganó a Devoto

En un partidazo por la jornada 7 de Torneo Clausura del Asociación de Básquet de San Francisco, el Deportivo y Cultural Arroyito le ganó en el Polideportivo Enrique Brizio a Sociedad Sportiva Devoto por 73 a 69.

Básquet Deportivo y Cultural Arroyito

Se destacó como jugador del partido Manuel Olocco, que volvió a ser determinante, con 20 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa, seguido de Juan Martín Fonti aportando 19 puntos, 6 rebotes y 2 recuperos, con otro gran partido. Para la visita el jugador destacado fue Gustavo Calorio anotó 13 puntos y 6 rebotes.

El progresivo mostró que empataron en 24 el primero, el local se llevó el segundo y tercer cuarto 21 a 17 y 18 a 14, y la visita el cuarto por 14 a 10.

Si bien el Cultural se ubica último, está a dos puntos del puntero con algunos partidos por jugar debido a las competencias que varios equipos tienen además del asociativo. Es líder El Ceibo con 7, Devoto, San Isidro y El Tala con 6 y Cultural con 5.

El viernes 19 la verde deberá visitar al puntero El Ceibo en San Francisco.