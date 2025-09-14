Vía Arroyito

El Deportivo y Cultural siguió con la racha del Provincial y en el Asociativo le ganó a Devoto

Del local se hizo fuerte y se impuso 73 a 69.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

14 de septiembre de 2025,

El Deportivo y Cultural siguió con la racha del Provincial y en el Asociativo le ganó a Devoto
Básquet Deportivo y Cultural Arroyito

En un partidazo por la jornada 7 de Torneo Clausura del Asociación de Básquet de San Francisco, el Deportivo y Cultural Arroyito le ganó en el Polideportivo Enrique Brizio a Sociedad Sportiva Devoto por 73 a 69.

Básquet Deportivo y Cultural Arroyito
Básquet Deportivo y Cultural Arroyito

Se destacó como jugador del partido Manuel Olocco, que volvió a ser determinante, con 20 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa, seguido de Juan Martín Fonti aportando 19 puntos, 6 rebotes y 2 recuperos, con otro gran partido. Para la visita el jugador destacado fue Gustavo Calorio anotó 13 puntos y 6 rebotes.

El progresivo mostró que empataron en 24 el primero, el local se llevó el segundo y tercer cuarto 21 a 17 y 18 a 14, y la visita el cuarto por 14 a 10.

Si bien el Cultural se ubica último, está a dos puntos del puntero con algunos partidos por jugar debido a las competencias que varios equipos tienen además del asociativo. Es líder El Ceibo con 7, Devoto, San Isidro y El Tala con 6 y Cultural con 5.

El viernes 19 la verde deberá visitar al puntero El Ceibo en San Francisco.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS