El Deportivo y Cultural sigue a paso firme en el Provincial B y le ganó a Atlético

En otro partido para el infarto, el Deportivo y Cultural Arroyito en su visita a Río Tercero le ganó a Atlético por 59 a 58 y se ubica segundo en la Zona A.

El arranque fue mejor para el visitante que se llevó el primer cuarto 22 a 18, y luego bajó la guardia, donde el local le ganó 15 a 8 el segundo cuarto. Fue empate en 10 el tercer cuarto y la verde se hizo fuerte en el cuarto para ganarlo 19 a 15.

Manuel Olocco volvió a ser el estandarte del Cultural y jugador del partido anotando 21 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias para un gran juego, seguido de Tomás Brizzio con 14 puntos, 12 rebotes y 3 recuperos. Para el local se destacó Santiago Linares que anotó 21 puntos y 4 rebotes.

Con una nueva fecha disputaba Universitario es el líder con 11 puntos, con 10 está el Deportivo y Cultural Arroyito, 9 para Central Argentino, y Chañares y Atlético cierran con 6.

Ahora la verde descansa con fecha libre y cerrará la fase regular el domingo 29 en el Enrique Brizio enfrentando a Central Argentino.