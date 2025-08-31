Vía Arroyito

El Deportivo y Cultural recibe en Arroyito a Chañares de James Craik por el Provincial B

Será desde las 18 hs. en el Polideportivo Enrique Brizio con trasmisión de OK Fm y Canal 3 Arroyito.

Hugo Schiavoni

31 de agosto de 2025,

básquet cultural arroyito

Por una nueva fecha, en este caso la jornada 5, el Deportivo y Cultural recibe en su cancha desde las 18 hs. al equipo de Chañares de James Craik en busca de prenderse a la punta de la zona A.

En la misma fecha Atlético Río Tercero recibe a Universitario de Córdoba y quedará libre Central Argentino.

El cotejo será transmitido por Ok Fm Arroyito y la señal será retransmitida por Canal 3 Arroyito Regional.

Hasta ahora la verde tuvo suerte dispar, cayó en la primera fecha sobre la hora en Córdoba ante Universitario por 57 a 56, en la segunda ganó de local ante Atlético Río III por 80 a 52, en la fecha 3 estuvo libre, en la 4° perdió en Río Cuarto ante Central Argentino por 58 a 51 y veremos cuál será la suerte en la 5° para cerrar la primera vuelta.

Como esta la verde en Torneo Asociativo San Francisco

El Deportivo y Cultural perdió el viernes perdió ante El Tala en San Francisco por 77 a 72 con un tremendo juego de Manuel Olocco que anotó 35 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias siendo el jugador del partido.

La tabla de posiciones lo tiene al líder El Ceibo con 7 puntos, Devoto y El Tala tienen 5, San Isidro 4 puntos y cierra el Cultural con 3. Restan jugarse un par de partidos para acomodar las ubicaciones.

