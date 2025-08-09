Vía Arroyito

El Deportivo y Cultural debuta de local y recibe a Atlético de Río Tercero por la Liga Provincial de Básquet

El domingo 10 el juego comienza a las 19 hs. en el Enrique Brizzio.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

9 de agosto de 2025,

El Deportivo y Cultural debuta de local y recibe a Atlético de Río Tercero por la Liga Provincial de Básquet
Básquet Deportivo y Cultural Arroyito Liga Provincial B

Este fin de semana se disputa la 2° fecha de la Liga Provincial B de Básquet que lo tiene al Deportivo y Cultural Arroyito debutando como local en un tremendo juego ante un gran rival.

Desde las 19 hs. la verde recibirá en el Enrique Brizio, este domingo 10, a Atlético de Río Tercero en la continuidad de la zona A.

Por la misma zona, Central Argentino de Río Cuarto recibe en su estadio a Universitario de Córdoba y quedará libre Chañares de James Craik.

Después de varios años el Club Deportivo y Cultural Arroyito regresa a la dura competencia provincial, y es el momento de alentar a la verde en su cancha.

Además habrá un reconocimiento de un integrante del Seleccionado Argentino +85 que disputó el Mundial de Básquet en Suiza de nuestra ciudad, Mario Sala.

Mario Sala básquet Arroyito Selección Argentina
Mario Sala básquet Arroyito Selección Argentina

Podés seguir la transmisión por Ok Fm Arroyito

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS