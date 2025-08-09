El Deportivo y Cultural debuta de local y recibe a Atlético de Río Tercero por la Liga Provincial de Básquet

Este fin de semana se disputa la 2° fecha de la Liga Provincial B de Básquet que lo tiene al Deportivo y Cultural Arroyito debutando como local en un tremendo juego ante un gran rival.

Desde las 19 hs. la verde recibirá en el Enrique Brizio, este domingo 10, a Atlético de Río Tercero en la continuidad de la zona A.

Por la misma zona, Central Argentino de Río Cuarto recibe en su estadio a Universitario de Córdoba y quedará libre Chañares de James Craik.

Después de varios años el Club Deportivo y Cultural Arroyito regresa a la dura competencia provincial, y es el momento de alentar a la verde en su cancha.

Además habrá un reconocimiento de un integrante del Seleccionado Argentino +85 que disputó el Mundial de Básquet en Suiza de nuestra ciudad, Mario Sala.

Mario Sala básquet Arroyito Selección Argentina

Podés seguir la transmisión por Ok Fm Arroyito