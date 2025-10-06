El Deportivo y Cultural cerró con victoria la fase regular y se enfrenta a Complejo de Justiniano Posse en playoffs

Con un gran juego y con la mirada fija en el objetivo principal de los playoffs, el Deportivo y Cultural Arroyito le ganó con autoridad a Chañares de James Craik por 72 a 59 y definió el 2° lugar en playoffs ya que la clasificación la tenía sellada.

Para la verde se destacó Matías Mondino con 16 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia, seguido de Juan Martín Fonti que anotó 15 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. El goleador del juego fue Augusto Scaramuzza del local con 23 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias.

También jugaron Universitario que quedó en 1° lugar ante Atlético y le ganó 77 a 71. Había quedado libre Central Argentino Río Cuarto.

Básquet Deportivo y Cultural Arroyito Liga Provincial B

De esta manera el Cultural se metió en el lote de los clasificados para la siguiente instancia donde enfrentará a Complejo de Justiniano Posse para seguir escribiendo la historia de la Liga Provincial B de Básquet.

El primer juego será el domingo 12 de octubre en Justiniano Posse, luego el segundo será el viernes 17 en Arroyito y de necesitar un tercer juego será el domingo 19 en Posse.

Los otros cruces serán Centro Social de Brinkmann ante Central Argentino de Río Cuarto, Pesca de Carlos Paz ante Alberdi de Río Cuarto y Universitario de Córdoba ante Sporting Club.

QUE SE SABE DE COMPLEJO DE JUSTINIANO POSSE

El rival del Cultural de Arroyito conformó la Zona B junto a Centro Social, Pilar Sport, CARIB, La Calera y Argentino Sport. Clasificó 2° tras Centro Social de Brinkmann.

Básquet Complejo Justiniano Posse

Ganó 9 de los 10 partidos de la zona y logró 19 puntos. Solamente perdió de visitante en la fecha 1 con Centro Social de Brinkmann 77 a 63, pero cuando recibió al puntero en su casa se impuso 64 a 62.