El Deportivo y Cultural cayó ante Central Argentino por la Liga Provincial

La tarde del domingo 24 no tuvo un sabor dulce para la verde, ya que perdió ante Central Argentino de Río Cuarto por una nueva fecha del Torneo, y se le volvió a escapar al final.

En el luminoso las cartas fueron para el local que se llevó el último cuarto con gran diferencia 21 a 12 para cerrar el triunfo. El primero y el tercero fueron empate en 14 y 12 respectivamente y el segundo se lo llevó el Cultural 13 a 11.

El destacado del partido fue Manuel Olocco que anotó 20 puntos y 10 rebotes para la verde, seguido de Matías Mondino con 12 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Para el local se destacaron Emiliano Zabaleta con 20 puntos, 4 rebotes y Rodrigo Peralta que aportó 11 puntos y 1 rebote.

También jugaron Chañares de James Craik que le ganó como local a Atlético de Río Tercero por 94 a 72 y quedó libre Universitario de Córdoba.

En la fecha anterior la verde tuvo fecha libre y los resultados arrojaron victoria para Atlético en el cierre ante Central Argentino por 59 a 58 y victoria de Universitario ante Chañares por 93 a 71.

La tabla de clasificaciones lo tiene a Universitario de Córdoba y a Central Argentino de Río IV en la cima con 6 puntos, y a Atlético de Río Tercero, el Cultural de Arroyito y Chañares de James Craik con 4 puntos.

En la 5° fecha el 31 de agosto, el Cultural recibe a Chañares en el Polideportivo Enrique Brizio, Universitario de Córdoba visita a Atlético en Río Tercero y queda libre Central Argentino de Río IV.