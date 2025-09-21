El Deportivo y Cultural Arroyito se consagró Campeón del Torneo Clausura de la Zona Oeste

Y en la tarde donde los estudiantes y la flores muestran su esplendor en el Día de la Primavera, la Verde de Arroyito floreció y le ganó sin atenuantes a Belgrano de Río Primero por 3 a 1 y es Campeón del Torneo Clausura de la Zona Oeste de la Liga Regional San Francisco.

Los goles para el Cultural los convirtieron a los 5 minutos Gastón Russo tras un tiro de esquina que empujó la pelota al fondo de la red. A los 27 la verde se puso 2 a 0 con el gol de Matías Casales.

A los 33 minutos llegó un gol de otro partido de tiro libre de la mano de Agustín Sosa que la clavó en el ángulo derecho del arquero de los piratas para el 3 a 0. Puso cifras definitivas 3 a 1, a los 39 todo del primer tiempo descontando para Belgrano, Alexis Aguinaldo.

Deportivo y Cultural Arroyito Campeón del Clausura

El segundo tiempo estuvo de sobra, el Cultural esperó que pasara el tiempo y Belgrano no propuso mucho más. El árbitro fue Agustín López de buen de buen trabajo impartiendo el orden en el campo.

Cosas para destacar el gran marco de público, más de 1.000 personas, una gran parcialidad de Río Primero que acompañó a los Piratas y todo se desarrolló de manera tranquila y sin disturbios.

El triunfo del Cultural le dio el pase al Torneo Campeonato y le permitió al Sportivo 24 de Septiembre clasificarse también para la misma disputa.

La verde ahora viajará a Río Primero el domingo para medirse con Rivadavia por la Final Anual de la Zona Oeste de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco.