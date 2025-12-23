El Deportivo y Cultural Arroyito participará en básquet en la Asociación de Oliva

Tras varias reuniones y luego de algunos análisis por parte de la Subcomisión de Básquet del Club Deportivo y Cultural Arroyito, la verde de nuestra ciudad abandona la Asociación de Básquet de San Francisco y se une a la de Oliva.

En un comunicado publicado en la redes sociales comentaron:

*"Estimadas Familias:

Desde la Sub-Comisión de Básquet del Club queremos informarles que, a partir de la próxima etapa de la temporada deportiva 2026, nuestra institución realizará un cambio de asociación, pasando a competir oficialmente en una nueva entidad “ASOCIACION DE BASQUETBOL OLIVA”.

Esta decisión fue tomada luego de un análisis responsable, priorizando siempre el crecimiento deportivo y formativo de nuestros/as jugadores/as, así como el desarrollo del básquet del club.

Este cambio nos permitirá afrontar nuevos desafíos, generar mayores oportunidades de competencia y continuar fortaleciendo los valores que nos representan como institución.

Agradecemos, como siempre, el acompañamiento y la confianza de las familias".

El Deportivo y Cultural tendrá como rivales a los clubes: Vélez Sarsfield, Independiente, Pilar Sport, Unión Oncativo, ACD Rio 2°, Chañares, ADC Luque, Newell’s y Polideportivo Villa del Rosario.

Carta autorización de la ABO al Cultural Arroyito

La Federación de Básquet de Córdoba mediante una carta confirmó la autorización por el término de 1 año desde el 2026. Hizo lugar al pedido de Cultural de Arroyito en el mes de noviembre de 2025.

De esta manera se suma a Almafuerte de Las Varillas que también abandonó la Asociación de San Francisco hace un tiempo atrás. Los clubes que continúan son El Ceibo, San Isidro, El Tala y Sociedad Sportiva Devoto.