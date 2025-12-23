El Deportivo y Cultural Arroyito participará en básquet en la Asociación de Oliva

Vía Arroyito

Tras varias reuniones y luego de algunos análisis por parte de la Subcomisión de Básquet del Club Deportivo y Cultural Arroyito, la verde de nuestra ciudad abandona la Asociación de Básquet de San Francisco y se une a la de Oliva.

En un comunicado publicado en la redes sociales comentaron:

*"Estimadas Familias:

Desde la Sub-Comisión de Básquet del Club queremos informarles que, a partir de la próxima etapa de la temporada deportiva 2026, nuestra institución realizará un cambio de asociación, pasando a competir oficialmente en una nueva entidad “ASOCIACION DE BASQUETBOL OLIVA”.

Esta decisión fue tomada luego de un análisis responsable, priorizando siempre el crecimiento deportivo y formativo de nuestros/as jugadores/as, así como el desarrollo del básquet del club.

Este cambio nos permitirá afrontar nuevos desafíos, generar mayores oportunidades de competencia y continuar fortaleciendo los valores que nos representan como institución.

Agradecemos, como siempre, el acompañamiento y la confianza de las familias".

El Deportivo y Cultural tendrá como rivales a los clubes: Vélez Sarsfield, Independiente, Pilar Sport, Unión Oncativo, ACD Rio 2°, Chañares, ADC Luque, Newell’s y Polideportivo Villa del Rosario.

Carta autorización de la ABO al Cultural Arroyito
Carta autorización de la ABO al Cultural Arroyito

La Federación de Básquet de Córdoba mediante una carta confirmó la autorización por el término de 1 año desde el 2026. Hizo lugar al pedido de Cultural de Arroyito en el mes de noviembre de 2025.

De esta manera se suma a Almafuerte de Las Varillas que también abandonó la Asociación de San Francisco hace un tiempo atrás. Los clubes que continúan son El Ceibo, San Isidro, El Tala y Sociedad Sportiva Devoto.

