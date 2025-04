El Deportivo y Cultural Arroyito es semifinalista del Torneo Nacional de Clubes Menores A

“Las chicas de La Verde” siguen haciendo historia!!. Durante el viernes 25 en horas de la mañana, el Deportivo y Cultural Arroyito se enfrentó a Municipalidad de Tupungato por los cuartos de final del Torneo Nacional de Clubes Menores A en Mendoza.

En un partido durisimo, las pibas pusieron todo lo que hay que poner y le ganaron al local en tiempo de alargue por la mínima, 24 a 23 y son semifinalistas del torneo. Una muestra más de carácter para los menores.

Por las otras llaves se enfrentan: Club Atlético Barrio Parque Vs. Escuela de Handball Municipal Riestra, Municipalidad San Miguel Vs. Estudiantes de La Plata y S.E.D.A.L.O. Vs. Ci.De.Co.

Handball Deportivo y Cultural Arroyito Torneo Menores Mendoza

Ahora las chicas de la verde esperan rival para el sábado 26 en la semifinal.

Cabe destacar “el campañon” que realizaron las pibas: le ganaron a Vélez Sarsfield por 29-20, luego a Municipalidad de Luján por 23-16 y a Estudiantes de La Plata por 31-27.