El Cultural venció a la Vélez y es finalista del Clausura y el 24 perdió en Río Primero y espera por el Torneo Campeonato

El domingo en el Savatero, la verde logró un triunfo trabajado desde el “punto fatídico del penal” luego de un 0 a 0 y Belgrano en su cancha venció 1 a 0 sobre el final al Sportivo 24 de Septiembre.

Ahora los Piratas de la 19 se enfrentan a Pueblos Unidos de La Tordilla que una vez más sorprendieron eliminando al Campeón del Apertura y Primero de la General, Rivadavia, partido que también se jugó en Río Primero. En la misma localidad se disputará la semifinal para definir el rival de los de Arroyito en la definición del reducido.

Fútbol Deportivo y Cultural Arroyito Clausura Zona Oeste

En Arroyito el partido fue trabado con pasajes de fútbol donde el Cultural arrancó mejor, tuvo una clara en la que el arquero visitante respondió y luego los de Tránsito contaron con tres o cuatro importantes como para ganarlo con buenas respuestas de Martinelli.

En los penales marcaron para el equipo de Cravero que se metió en la final tras la derrota de Rivadavia, Casales, Schiavoni y Ruiz Díaz, para la Vélez González, Urquía y Mesopeva. Gutiérrez el atajó su penal a Sosa del Deportivo y Martinelli a Morales. Ferreyra desvió el último remate de los visitantes. El Savatero será escenario de la final en 15 días donde el equipo verde recibirá al ganador de la llave entre Belgrano y Capu.

Fútbol Sportivo 24 de Septiembre Arroyito Clausura Zona Oeste

Justamente el celeste se impuso al 24 con un gol en la última de la tarde tras un partido chato y con pocas emociones, dos para el local en las que Oviedo les ahogó el grito de gol. Ludueña fue el autor del tanto.

Si Belgrano y Cultural juegan la final, el Sportivo pasa al Torneo Campeonato, Si Belgrano o el Cultural ganan el Clausura, el 24 pasa al Toreno Campeonato. Si Pueblos Unidos es el dueño del segundo certamen de la Oeste, los del Barrio de La Villa van al Clasificatorio.

El equipo de Mario Signorile otra vez está en la definición el Campeón de la Oeste. La más importante del encuentro la tuvo Rivadavia y no la pudo concretar. Llegaron los penales. Para Pueblos Unidos convirtieron Cipolatti, Zacarías, Pivetta, Amaya, Algarbe, Gonzalez, Darrechon y Novara. Para Rivadavia convirtieron Franco, Juarez, Bodio, Diaz, Smit, Peralta Cejas y erro Peñaroli.