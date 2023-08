El Cultural ganó y sigue arriba en el Clausura de la FOSH. El San Miguel es el escolta

Los equipos de Hockey de la ciudad de Arroyito siguen sumando triunfos en la etapa regular del segundo torneo del año que organiza la Federación del Oeste Santafesino de Hockey, en la Zona que agrupa los equipos de la provincia de Córdoba donde el Deportivo y Cultural es el líder y el Centro Vecinal San Miguel se ubica en segundo lugar en Primera División. También el Club Atlético Vélez Sársfield de Tránsito también es protagonista del torneo.

Hockey Femenino Cultural de Arroyito Foto: Prensa Hockey Cultural Arroyito

La verde hizo las veces de local ante Alumni de Villa María, en Reserva o Intermedia fue triunfo visitante por 1 a 0 mientras que en Primera con goles de Anabella Niz y Mercedes Almada el Cultural se impuso por 2-0 en el cuarto partido del calendario del torneo. Las formativas, sub- 12, Sub 14 y Sub 16 junto al semillero jugaron un encuentro amistoso.

Hockey Femenino Centro Vecinal San Miguel Foto: Prensa Centro Vecinal San Miguel

El Centro Vecinal San Miguel fue local de Independiente de Oliva, en Sub -12 se impuso por 3-0 con goles de Mara Reano en dos ocasiones y Francesca Pochettino. En Sub-14 las locales ganaron 4 a 0 por los tantos de Mara Reano, Bianca Zornini y dos de Ailen Varela. En Sub -16 la victoria fue de 10 a 0; Ludmila Pavón anotó cuatro tantos, Renata Segovia dos goles, Paula Córdoba, Lara Espeche, Juanita Diaz, Paulina González también se anotaron el marcador.

Hockey Femenino Centro Vecinal San Miguel Foto: Prensa Centro Vecinal San Miguel

En Intermedia el triunfo de por 3-0 debido a los dos goles de Paula Pantano y uno de Renata Segovia. En Primera el equipo aurinegro se impuso por 8 a 0; tres de Ludmila Pavón, dos de Malena Mattio, Micaela Ríos, Liz Reano y Meliana Naretto los goles de la victoria.

Vale remarcar también que el próximo fin de semana las Mami’s Hockey del San Miguel jugarán por primera vez en su historia una final de un torneo oficial.