El Cultural de Arroyito define el Campeonato Anual de la Zona Oeste ante Rivadavia

El Club Deportivo y Cultural Arroyito va por otra copa más, en este caso por el Campeonato Anual de la Zona Oeste de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco y se enfrenta a Rivadavia de Río Primero.

Desde las 16 hs. la verde de nuestra ciudad visita al rojiblanco de la ruta 19, para conocer quién se llevará el título.

El Cultural viene de vencer en la final del Torneo Clausura a Belgrano de Río Primero por 3 a 1 y puso un trofeo más en sus vitrinas. Para la verde convirtieron Gastón Russo, Matías Casales y Agustín Sosa y descontó Alexis Aguinaldo.

Fútbol Deportivo y Cultural Arroyito

Rivadavia viene de obtener el Campeonato Apertura tras ganarle al Sportivo 24 de Septiembre por penales en el Fortín de la Rivera. Empataron por 1 a 1 y en los tiros desde los 12 pasos el visitante ganó 3 a 2. Nicolás Smit para el rojiblanco y Jairo Valor de penal puso el empate.

Mirá el partido en vivo desde las 16 hs. por Canal 3 Arroyito con transmisión de Multimedio Cooperativa Río Primero aquí.