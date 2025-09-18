El Cultural Arroyito y Belgrano de Río Primero definen al ganador del Torneo Clausura en la Oeste

Si bien no se confirmó oficialmente el horario del encuentro, el mismo se disputaría entre las 15 y las 16 horas en el Nuevo Savatero.

La verde dejó en el camino a la Vélez de Tránsito en los cuartos de final y tras la eliminación de Rivadavia de Río Primero ante Pueblos Unidos de La Tordilla pasó de manera directa a la final.

Justamente el Capu perdió en Río Primero ante Belgrano el martes por la noche, de esta forma el celeste volverá a jugar nueva definición del futbol regional. La gran final se podrá ver por la señal de Canal 3 Arroyito.

En su cancha los piratas de la 19 rápidamente encontraron el gol por intermedio de Pablo Campos y antes de 10 minutos ya ganaban 1 a 0 en la semifinal del Clausura de la Zona Oeste ante Pueblos Unidos.

Pablo Ruiz tras un tiro de esquina metió el “frentazo” para el 2 a 0 del local. Mateo Signorile descontó para la el Capu, pero antes del cierre de la primera parte Lisandro López con un gran gol estiró la ventaja para el equipo de Río Primero que se fue ganando 3 a 1 al descanso. Belgrano nuevamente está en una final, como ha pasado en las últimas 3 temporadas.

El equipo de Gastón Cravero le había ganado en la llave de Cuarto de final a la Vélez de Tránsito tras igualar sin goles en los ’90 en un partido que le fue bastante cuesta arriba. En los penales marcaron para el equipo de Cravero, Casales, Schiavoni y Ruiz Díaz, para la Vélez González, Urquía y Mesopeva. Gutiérrez el atajó su penal a Sosa del Deportivo y Martinelli a Morales. Ferreyra desvió el último remate de los visitantes. Fue 4 a 3.

Fútbol Deportivo y Cultural Arroyito

El domingo se define el Clausura: