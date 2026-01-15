Vía Arroyito

El conjunto FOV Trío de Arroyito logró el pase a la gran final del Pre Cosquín

Se disputará los días 17 y 18 de enero en la emblemática Plaza Próspero Molina.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

15 de enero de 2026,

Hace un tiempo atrás, el conjunto FOV Trío que está integrado por Héctor “Rulo” Vega, Sergio Farnochi y Cristian Ojeda, se presentó en el Certamen Pre Cosquín por la subsede El Tío donde su presentación les dió la clasificación a la semifinal.

Los chicos presentaron un valsecito de Miro Durán, mientras que el jurado eligió la canción “Andando”, una cueca, autoría de Cristian Ojeda. De esta manera se consagraron ganadores en el rubro Conjunto Instrumental.

Ahora FOV Trío subirá al escenario los días 17 y 18 de enero en la emblemática Plaza Próspero Molina para disputar la gran final del Pre Cosquín 2026.

