El Campus del entrenador de básquet Guillermo Vecchio llega a la ciudad de Arroyito

Organizado por la Comisión de Básquet del Deportivo y Cultural Arroyito llega a la institución verde y a la ciudad, por primera vez, el ex entrenador de la Selección Argentina Guillermo Vecchio con su “Coach Vecchio BasektballCamps”.

El mismo será del 3 al 5 de octubre en el Polideportivo Enrique Brizio y estará destinado a jugadores y jugadoras de todas las categorías formativas del club y de clubes de la región desde 9 a 18 años.

Guillermo Vecchio en Arroyito

Vecchio estará acompañado por su staff técnico conformado por Carlos Duro, Raúl Bacala, José Cadavid y el nativo de nuestra ciudad Danilo Ventura.

Respecto al campus, cabe destacar que los cupos son limitados, te podes inscribir en este link, y serán tres jornadas intensas de formación, entrenamiento y experiencias únicas pensadas para chicos y chicas de todas las categorías formativas.

El coach fue entrenador de nivel internacional, con una trayectoria destacada en la Selección Argentina y en múltiples equipos alrededor del mundo.

Guillermo Vecchio en Arroyito

Vecchio comenzó su carrera como entrenador en Lanús, y luego se trasladó a Obras Sanitarias, donde ganó el Mundial de William Jones en 1983. Se mudó a la Liga Puertorriqueña, durante 3 años con Coamo.

Luego regresó a Argentina, donde ganó el TNA con Estudiantes Concordia y Regatas SN. También entrenó equipos en Venezuela, México, Chile, Chipre, Arabia Saudita, Líbano y Bahréin. En la temporada 2011-12, se trasladó a Líbano para entrenar a Mouttahed Trípoli, en la División 1 de la Liga de Baloncesto Libano después de haber entrenado Club Sagesse.

Guillermo Vecchio en Arroyito

Vecchio entrenó a la selección argentina masculina entre 1991 y 1996. Ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995, y la Clasificación Olímpica de 1995, que le dio a Argentina una presencia en los Juegos Olímpicos de 1996, después de una larga sequía de jugar en la competencia olímpica. También fue el entrenador en jefe de otras cuatro selecciones nacionales, México, Venezuela, Panamá y Chile.