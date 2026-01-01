El boleto interurbano en Arroyito aumentará un 9,5 por ciento desde el 2 de enero

Tras la aprobación del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, desde el 2 de enero de 2026 aumentará el valor del boleto del transporte interurbano en Córdoba.

El incremento será de un 9,5% en todas las empresas y llega justo en la previa del arranque de la temporada de vacaciones y de los festivales más convocantes del verano.

Terminal de Ómnibus de Arroyito Roberto «Pecho» Lencinas.

El último aumento se había dado a mediados de mayo, cuando las tarifas subieron un 5,46% tras varios meses de estabilidad. Será el primer incremento de este 2026 y en el año pasado alcanzó una suba de 23,5%.

Los valores serían los siguientes aproximadamente:

Córdoba desde Arroyito

• El Turista: subiría a $ 15.900

• Fonobus subiría a $ 15.111

• Mar Chiquita subiría a $ 15.300

San Francisco desde Arroyito

• El Turista subiría a $ 12.900

• Fonobus subiría a $ 12.800

• Mar Chiquita subiría a $ 12.300