Vía Arroyito

El boleto interurbano en Arroyito aumentará un 9,5 por ciento desde el 2 de enero

Será implementado en el inicio del 2026 aprobado por el ERSEP.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

1 de enero de 2026,

Nueva terminal de omnibus. Transporte interurbano. Boleto Foto: (Pedro Castillo / La Voz)

Tras la aprobación del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, desde el 2 de enero de 2026 aumentará el valor del boleto del transporte interurbano en Córdoba.

El incremento será de un 9,5% en todas las empresas y llega justo en la previa del arranque de la temporada de vacaciones y de los festivales más convocantes del verano.

Terminal de Ómnibus de Arroyito Roberto «Pecho» Lencinas.
Terminal de Ómnibus de Arroyito Roberto «Pecho» Lencinas.

El último aumento se había dado a mediados de mayo, cuando las tarifas subieron un 5,46% tras varios meses de estabilidad. Será el primer incremento de este 2026 y en el año pasado alcanzó una suba de 23,5%.

Los valores serían los siguientes aproximadamente:

Córdoba desde Arroyito

El Turista: subiría a $ 15.900

Fonobus subiría a $ 15.111

Mar Chiquita subiría a $ 15.300

San Francisco desde Arroyito

El Turista subiría a $ 12.900

Fonobus subiría a $ 12.800

Mar Chiquita subiría a $ 12.300

