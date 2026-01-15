El Ballet Municipal de Arroyito disputará la gran final de Pre Cosquín luego de 10 años

Vía Arroyito

Se desarrollará los días 17 y 18 de enero en la Plaza Próspero Molina.

El Área de Cultura del Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito festeja a viva voz, porque después 10 años el Ballet Municipal participó del Certamen Pre Cosquín 2026 y logró pasar a la instancia decisiva.

En uno de los encuentros más relevantes de la danza folklórica a nivel nacional el elenco volvió a vivir la experiencia del Pre Cosquín y obtuvo el pase directo a la gran final.

El grupo de Arroyito participó en el rubro Conjunto de Baile Folklórico y logró clasificar a la gran final, que se desarrollará los días 17 y 18 de enero en la emblemática Plaza Próspero Molina.

El intendente Benedetti comentó “esta no es una clasificación más de nuestro Ballet; es el producto de un trabajo comprometido de profesores, alumnos, familias y de la firme decisión de una gestión que apuesta fuertemente a la cultura. Nuestro elenco, como tantos otros artistas y academias, siguen haciendo brillar a nuestra ciudad con su arte en los escenarios más importantes del país.

