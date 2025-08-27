El artesano Néstor Lázaro realiza una obra de arte que será entregada a las autoridades de Verzuolo

Vía Arroyito

Un contingente de Arroyito realizará un viaje oficial en el mes de septiembre.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

27 de agosto de 2025,

Durante el 2025 se cumplen 22 años del hermanamiento de Arroyito con la ciudad de Verzuolo, Italia, y en el marco de esta conmemoración, las autoridades municipales de Verzuolo extendieron una invitación oficial para recibir a un contingente de nuestra ciudad.

Con el fin de fortalecer lazos históricos, culturales y sociales entre ambas comunidades el Gobierno Municipal por medio del Área de Cultura Municipal encomendó al maestro artesano Néstor Lázaro, tallador y dorador de madera, la realización de una obra de arte destinada a ser intercambiada con la localidad hermanada.

El intendente Gustavo Benedetti recibió al artesano y embajador cultural, quien presentó la pieza que será obsequiada a la comunidad italiana como símbolo de fraternidad entre ambas ciudades.

Al igual que en anteriores oportunidades en que Verzuolo visitó Arroyito, la ciudad anfitriona brindará alojamiento y atenciones protocolares a la comitiva de nuestra ciudad.

