Durante el 2025 se cumplen 22 años del hermanamiento de Arroyito con la ciudad de Verzuolo, Italia, y en el marco de esta conmemoración, las autoridades municipales de Verzuolo extendieron una invitación oficial para recibir a un contingente de nuestra ciudad.

El artesano Néstor Lázaro realiza una obra de arte que será entregada a las autoridades de Verzuolo

Con el fin de fortalecer lazos históricos, culturales y sociales entre ambas comunidades el Gobierno Municipal por medio del Área de Cultura Municipal encomendó al maestro artesano Néstor Lázaro, tallador y dorador de madera, la realización de una obra de arte destinada a ser intercambiada con la localidad hermanada.

El intendente Gustavo Benedetti recibió al artesano y embajador cultural, quien presentó la pieza que será obsequiada a la comunidad italiana como símbolo de fraternidad entre ambas ciudades.

Al igual que en anteriores oportunidades en que Verzuolo visitó Arroyito, la ciudad anfitriona brindará alojamiento y atenciones protocolares a la comitiva de nuestra ciudad.