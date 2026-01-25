El 24 y el Cultural iniciaron con la pretemporada pensando en los Torneos de la Liga Regional

Los equipos de Arroyito comenzaron a preparar la competencia para este 2026 durante esta semana. El formato de los torneos de la Liga Regional, bastante desacertada por cierto y con un descontento general entre los deportistas y dirigentes en cuanto a lo que contempla el formato de habitual.

Para la primera parte, 5 zonas, Toreno Apertura y Clausura con playoffs a una sola rueda y luego desde el 2 de agosto Primera A donde estará el Cultural y Primera B donde el Sportivo 24 buscará el ascenso.

Fútbol Deportivo y Cultural Arroyito

El Cultural inició con los trabajos el pasado lunes luego de una reunión el viernes. El plantel mantiene la base de la temporada pasada con el regreso del Medina López en el arco, Matías Luque en la mitad de la cancha y Facundo Montiquín en el ataque “los objetivos son los mismos de los últimos dos años donde comenzamos a conseguir resultados y sobre todo con protagonismo en el Absoluto ante los mejores de la liga” decía Gastón Carvero que continúa la frente del primer equipo de la verde.

Fútbol Sportivo 24 de Septiembre

El martes el Sportivo 24 de Septiembre comenzó a delinear la pretemporada pensando en mejorar la muy buena campaña del año pasado y sobre todo el ascenso a la máxima de nuestro fútbol “es una nueva oportunidad para nosotros y el club ha comenzado con los entrenamientos y dejando en claro que los objetivos van a ser pelear el Apertura y el Clausura en nuestra zona como también buscar el ascenso en la segunda parte del año” decía Claudio Romero en lo que será su tercer ciclo al frente de la primera del rojo.

En Mayores comenzarán el 8 de Marzo, Apertura y Clausura a una rueda, con playoffs. Luego el 2 de agosto comenzará la disputa de la Primera A y Primera B; estas fechas pueden variar de acuerdo a las zonas de competencia.

El resto de los clubes de la Oeste todavía están en proceso de diagramación de sus estructuras a los que en algunos casos se suma lo económico, un contratiempo, solo el Ateneo Santa Rosa comenzó a la pretemporada.