Dos oferentes se presentaron al concurso de precios para la obra de cloacas del sector sur de Arroyito

Días atrás, se llevó a cabo la apertura de sobres del Concurso de Precios para los oferentes para realizar la obra de cloacas del sector sur de Arroyito, que llevan adelante el Municipio y la Cooperativa.

El presidente del Consejo de Administración Miguel Fontana comentó respecto al tema "se terminaron de abrir los sobres de los oferentes, se tiene que analizar, en un sobre se presentan dos sobres internos, donde está numerado como el número uno, el número dos. El número uno, es con todos los requisitos legales, se abre ése sobre primero, esa carpeta, se analiza que cumpla con todos los requisitos que se piden y si eso está en condiciones, ahí recién se abre el sobre dos, donde es propiamente dicha la oferta económica de la obra".

Miguel Fontana presidente CESPAL Arroyito

Agregó “se han presentado dos empresas y las dos pasaron la revisión. Todo esto pasa directamente al área técnica y al área legal y el área de la parte administrativa, analizar cada una de las propuestas ya más fino, digamos, para que quede todo en condición y que realmente no se nos pase nada de lo que realmente fue el pliego de la cotización".

“Por mejores prestaciones o mejor oferta y en próxima reunión de consejo se presenta para la aprobación y automáticamente al aprobar el consejo ya se pasa a llamar a la empresa y a firmar los contratos correspondientes".

“Se está concretando el gran proyecto del sector sur para que tengan las cloacas, gracias al esfuerzo que hace la cooperativa, todos sus empleados y el consejo de administración, estamos llegando a la firma del contrato".