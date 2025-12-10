Dos hombres detenidos por la policía, en Arroyito y en Villa Concepción del Tío

El parte policial informó la detención de dos hombres de 30 y 35 años, una en Arroyito y la otra en la localidad de Villa Concepción del Tío.

En nuestra ciudad, en la madrugada del domingo 7, efectivos de la Dependencia Policial procede al control de un hombre de 35 años, el cuál en su documentación posee domicilio en la ciudad de San Francisco.

Los uniformados al consultar en el sistema oficial arroja que el mismo presenta Pedido de Detención solicitado por Unidad Judicial de San Francisco, procediendo a la aprehensión del mismo y traslado a la Comisaria de Arroyito.

El lunes 8 en la madrugada, personal policial de Villa Concepción del Tío procede a la aprehensión de un hombre de 30 años, oriundo de la provincia de Santa Fe.

El sujeto, momentos antes se había presentado en un puesto por motivo de la Procesión, haciendo entrega de dos billetes falsos por la compra de elementos. El mismo es trasladado a la Comisaria de Arroyito, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción Arroyito.