Dos accidentes que involucraron a motocicletas en Arroyito y en uno de ellos un conductor huyó de la escena

Se produjeron dos accidentes viales en Arroyito durante la jornada del domingo 7, en los cuales están involucradas motocicletas, un común denominador de la mayoría de estos siniestros.

En primero de ellos se produjo en horas de la tarde, en intersección de calle Bernardo Erb esquina Amos Quijada, tratándose de un automóvil marca Toyota conducido por un hombre mayor de edad.

Por causas a establecer colisiona con una motocicleta marca Honda, la cual era guiada por un menor de edad, el cuál fue asistido por personal de servicio de emergencia, diagnosticandole lesiones leves.

En el otro, ocurrido pasada la medianoche del sábado en calle Pasaje Luis Fonti al 1800, dónde una mujer de 37 años de edad que conducía una motocicleta Guerrero, por causas a establecer colisiona con otra motocicleta la cuál se da a la fuga.

La conductora fue asistida por personal médico diagnosticando lesiones graves, siendo trasladada al Hospital Carlos Rodríguez. Trabaja personal de Brigada de Investigaciones e Interviene Fiscalía de Instrucción de Arroyito.