Dos accidentes en Arroyito que nuevamente involucran a motocicletas

En la jornada del sábado 23, en horas del mediodía se toma conocimiento de un accidente de tránsito en calle Lavalle esquina Falucho entre un automóvil y una motocicleta.

El siniestro fue entre Peugeot 408 conducido por un hombre de 67 años, quien lo hacía por calle Lavalle y al llegar a intersección con calle Falucho por causas a establecer colisiona con una motocicleta Yamaha Ybr 125cc guiada por un hombre de 26 años.

Se hace presente el servicio de emergencia trasladando al conductor del rodado menor quien presenta lesiones graves. Se procede al secuestro de los vehículos, se inician actuaciones sumariales con intervención de la Fiscalía de Instrucción Arroyito.

En el día lunes 25, pasada la medianoche se toma conocimiento de un accidente de tránsito en Av. Pte. Peron esquina San Martin, entre una Motocicleta Honda Titan CG 150, conducido por un joven de 22 años quien iba acompañado por otro joven de 22 años, ambos oriundo de la localidad de Tránsito.

Por razones a establecer pierden estabilidad impactando en la rotonda, se hizo presente servicio de emergencias trasladando a los ocupantes al Hospital Municipal donde le diagnosticaron lesiones leves, Se procede al secuestro de los vehículos con intervención de la Fiscalia de Instrucción Arroyito.