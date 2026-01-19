Dos accidentes de transito durante el fin de semana en Arroyito en los hechos policiales

Durante el día sábado, en horas de la madrugada se toma conocimiento de un accidente de tránsito en calle Av. Marcelino Bernardi 900 aproximadamente, entrevistando a un hombre de 33 años oriundo de la localidad de La Tordilla, quién conducía un auto Ford Fiesta.

Por causas a establecer pierde el control del rodado impactando con un automóvil Renault 18 y un Citroën C3, ambos estacionados en la vía pública y sin ocupantes. El servicio de emergencias traslada al conductor al Hospital Municipal, presentando lesiones leves.

Dos accidentes de transito durante el fin de semana en Arroyito

El mismo día, se hace presente en Dependencia Policial una mujer de 36 años, denunciando que al salir del trabajar observa que faltaba su Motocicleta Honda Wave 110, se realizo patrullaje por las inmediaciones de la ciudad sin lograr un resultado positivo. Trabaja personal de brigada investigaciones.

El domingo, por la noche se produjo un accidente de tránsito en Av. Fulvio Pagani esq. San Martín entre una motocicleta Honda CBX250 la cual era conducida por hombre de 25 años, por razones a establecer colisiona con un Volkswagen Fox conducido por un hombre de 31 años.

Se hace presente en el lugar el servicio de emergencia trasladando al conductor de la motocicleta al hospital municipal, diagnosticando lesiones leves. Se inician actuaciones sumariales, con intervención en todos los casos de la Fiscalía de Feria.