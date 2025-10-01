Devoto: viajaban con las luces bajas apagadas y tras el control policial, descubrieron que tenían orden de detención y antecedentes

En la mañana del 1 de octubre, personal de la Policía Caminera en el peaje de Devoto, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 19, km 142, llevó a cabo un control vehicular.

Los efectivos detienen la marcha de un automóvil Chevrolet Cruze que no tenía las luces bajas encendidas. En ese momento se procede a solicitar la documentación de los pasajeros y del vehículo.

Devoto: viajaban con las luces bajas apagadas y tras el control policial, descubrieron

Al proceder a la identificación de los ocupantes, se constató que el conductor, un hombre de 38 años oriundo de Córdoba Capital, tenía vigente una orden de detención emitida por la Justicia de la provincia de Mendoza.

Asimismo, uno de los acompañantes registraba antecedentes penales por robo calificado y delitos vinculados a estupefacientes.

En ese instante, el vehículo fue secuestrado y los tres individuos fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.

Cabe destacar que minutos antes del procedimiento, una vecina de Devoto se había comunicado con la Policía para advertir sobre la presencia del mismo rodado circulando de forma sospechosa en el sector.