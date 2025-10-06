Debut con victoria para el Básquet Femenino de Hindú en la Liga Nacional

El Club de Barrio General Paz comenzó a escribir su historia en la categoría más importante del Básquet Femenino como es la Liga Nacional y lo hizo con una victoria.

El debut del conjunto de Córdoba Capital fue contundente, le ganó 60 a 39 a Quimsa Asociación Atlética en su visita a Santiago del Estero.

El H perdió el primer cuarto 11 a 7, se llevó el segundo y tercero 18 a 6 y 22 a 3 marcando la diferencia y perdió el último 19 a 13.

Hindú Club debutó en la Liga Femenina Nacional con victoria de visitante ante Quimsa de Santiago del Estero. (IG Hindú)

Se destacó como goleadora del juego Valentina Galfrascoli con 19 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Para el local el juego pasó por Lorena Campos que aportó 16 puntos y 1 asistencia.

El H ahora recibirá en la Catedral de Básquet a Náutico Sportivo de Avellaneda este martes 7 desde las 19:30 hs. El 10 visita a Fusión Riojana Riachuelo y el 11 ante San José en Mendoza.

REFUERZOS DEL H

En su primer año en la Liga Femenina, club cordobés tuvo la llegada de algunas jugadoras que reforzaron el plantel:

🏀 Belén Alegre tiene 23 años y es base. Tuvo pasos por Berazategui y Riachuelo de La Rioja. Su último club en la Liga Nacional fue Montmartre de Catamarca.

🏀 Melina Niz es de La Plata y tiene 20 años. Se desempeña como escolta y también puede tomar la base. Jugó en Quimsa y su último paso fue en Gorriones de Río Cuarto. Formó parte de la Selección Argentina U23 de 3x3.

🏀 Agustina Bazán es santafesina, tiene 22 años y tiene experiencia de varios años en la Liga. Integró planteles de Ferro, Corrientes Básquet y Riachuelo. También fue jugadora de la Selección Argentina U19 en el mundial de Hungría del año 2019.

🏀 Aylen Valdez, es de Yocsina, y se desempeña como ala pivot. Jugadora experimentada ya que jugó en Ameghino de Villa María, en Chile, Costa Rica y fue gran protagonista de la Liga Nacional obtenida por El Talar en 2024. Al igual que Meli Niz, también integró un equipo argentino de 3x3.

🏀 Malvina D’Agostino es entrerriana y tiene 24 años. Es pivot y tuvo un paso por Quimsa donde disputó la Liga Sudamericana y también en el Club Malvin de Uruguay. Jugó en el exterior, en el club New Cap Marigliano de Italia. Formó parte de procesos de selecciones argentinas formativas, representando a nuestro país en dos torneos sudamericanos y en el Mundial U17 de Bielorrusia en 2018.