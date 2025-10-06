Debut con victoria para el Básquet Femenino de Hindú en la Liga Nacional

El Club de Barrio General Paz comenzó a escribir su historia en la categoría más importante del Básquet Femenino como es la Liga Nacional y lo hizo con una victoria.
El debut del conjunto de Córdoba Capital fue contundente, le ganó 60 a 39 a Quimsa Asociación Atlética en su visita a Santiago del Estero.
El H perdió el primer cuarto 11 a 7, se llevó el segundo y tercero 18 a 6 y 22 a 3 marcando la diferencia y perdió el último 19 a 13.
Se destacó como goleadora del juego Valentina Galfrascoli con 19 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Para el local el juego pasó por Lorena Campos que aportó 16 puntos y 1 asistencia.
El H ahora recibirá en la Catedral de Básquet a Náutico Sportivo de Avellaneda este martes 7 desde las 19:30 hs. El 10 visita a Fusión Riojana Riachuelo y el 11 ante San José en Mendoza.
REFUERZOS DEL H
En su primer año en la Liga Femenina, club cordobés tuvo la llegada de algunas jugadoras que reforzaron el plantel:
🏀 Belén Alegre tiene 23 años y es base. Tuvo pasos por Berazategui y Riachuelo de La Rioja. Su último club en la Liga Nacional fue Montmartre de Catamarca.
🏀 Melina Niz es de La Plata y tiene 20 años. Se desempeña como escolta y también puede tomar la base. Jugó en Quimsa y su último paso fue en Gorriones de Río Cuarto. Formó parte de la Selección Argentina U23 de 3x3.
🏀 Agustina Bazán es santafesina, tiene 22 años y tiene experiencia de varios años en la Liga. Integró planteles de Ferro, Corrientes Básquet y Riachuelo. También fue jugadora de la Selección Argentina U19 en el mundial de Hungría del año 2019.
🏀 Aylen Valdez, es de Yocsina, y se desempeña como ala pivot. Jugadora experimentada ya que jugó en Ameghino de Villa María, en Chile, Costa Rica y fue gran protagonista de la Liga Nacional obtenida por El Talar en 2024. Al igual que Meli Niz, también integró un equipo argentino de 3x3.
🏀 Malvina D’Agostino es entrerriana y tiene 24 años. Es pivot y tuvo un paso por Quimsa donde disputó la Liga Sudamericana y también en el Club Malvin de Uruguay. Jugó en el exterior, en el club New Cap Marigliano de Italia. Formó parte de procesos de selecciones argentinas formativas, representando a nuestro país en dos torneos sudamericanos y en el Mundial U17 de Bielorrusia en 2018.