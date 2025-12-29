Dave Scharff, músico nacido en Arroyito, presentó el proyecto “Sherydan”

Dave Scharff, músico nacido en Arroyito, Córdoba, que formó parte de muchas bandas a nivel local, presentó su nuevo proyecto denominado “Sherydan” y formado en este 2025.
Los músicos que lo integran son Dave Scharff (voz, coros, guitarras y teclados), Valentina Luján (bajo), Facundo Giurda (batería y percusión), y Camila Peano (coros).
Cabe destacar que todas las canciones fueron compuestas por Dave Scharff, quien es productor también, y que sus influencias musicales son principalmente The Beatles, aunque también incluye muchas bandas y solistas que cantaban en inglés durante los ‘60 y ‘70.
Colaboraron en el disco en coros Carlos Sada, músico y cantante de la banda cordobesa “Sullivan”. Las canciones fueron grabadas entre enero y noviembre de 2025 en Estudio La Casona (Arroyito, Córdoba, Argentina) por Patricio Del’Erba; Maya Studio (Córdoba, Argentina) por Franco Cano (Knno) y Spector Studios (Buenos Aires, Argentina) por Luciano Pedreira.
La Mezcla y el Master fue realizado en Maya Studio por Franco Cano (Knno) en diciembre de 2025. “EP 1” es el primer lanzamiento, y ya está disponible en todas las plataformas digitales, desde el día 25 de diciembre. Portada del EP, por Luis Alberto Paes.
Podés encontralos en Instagram y en Facebook.