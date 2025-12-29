Dave Scharff, músico nacido en Arroyito, Córdoba, que formó parte de muchas bandas a nivel local, presentó su nuevo proyecto denominado “Sherydan” y formado en este 2025.

Dave Scharff, músico nacido en Arroyito, presentó el proyecto “Sherydan”

Los músicos que lo integran son Dave Scharff (voz, coros, guitarras y teclados), Valentina Luján (bajo), Facundo Giurda (batería y percusión), y Camila Peano (coros).

Dave Scharff, músico nacido en Arroyito, presentó el proyecto “Sherydan”

Dave Scharff, músico nacido en Arroyito, presentó el proyecto “Sherydan”

Dave Scharff, músico nacido en Arroyito, presentó el proyecto “Sherydan”

Cabe destacar que todas las canciones fueron compuestas por Dave Scharff, quien es productor también, y que sus influencias musicales son principalmente The Beatles, aunque también incluye muchas bandas y solistas que cantaban en inglés durante los ‘60 y ‘70.

Dave Scharff, músico nacido en Arroyito, presentó el proyecto “Sherydan”

Colaboraron en el disco en coros Carlos Sada, músico y cantante de la banda cordobesa “Sullivan”. Las canciones fueron grabadas entre enero y noviembre de 2025 en Estudio La Casona (Arroyito, Córdoba, Argentina) por Patricio Del’Erba; Maya Studio (Córdoba, Argentina) por Franco Cano (Knno) y Spector Studios (Buenos Aires, Argentina) por Luciano Pedreira.

La Mezcla y el Master fue realizado en Maya Studio por Franco Cano (Knno) en diciembre de 2025. “EP 1” es el primer lanzamiento, y ya está disponible en todas las plataformas digitales, desde el día 25 de diciembre. Portada del EP, por Luis Alberto Paes.

Podés encontralos en Instagram y en Facebook.