Damián Córdoba será el número central de la Fiesta de la Dulce Ciudad en Arroyito

Además estarán Chichilo Viale y Kepianco.

7 de enero de 2026,

Se ultiman los detalles para la 4° Edición de la Fiesta Nacional de la Dulce Ciudad del País y se conocieron algunos de los artistas que van a subir al escenario el 13, 14 y 15 de febrero en Arroyito.

Jessica Benavidez dedicó su repertorio a la música de Córdoba en todas sus formas. (La Voz).
Para la noche del viernes 13, estarán Los Quebradeños, Jessica Benavidez y Kepianco, el grupo musical de amigos oriundos de Jujuy, que se encontraron en Córdoba y que brillan en los escenarios del país.

Pasó la novena jornada del Festival de Jesús María.
La banda cordobesa celebra sus 10 años en el folclore.
Chichilo Viale en Arroyito
En la noche del sábado 14, Los Trajinantes subirán al escenario principal ubicado en la Costanera del Río Xanaes, el humor de un grande como Chichilo Viale y el número central será Damián “El guacho” Córdoba.

Damián Córdoba en el Festival Nacional del Cuarteto (Javier Ferreyra).
El cierre de la fiesta será el domingo 15, donde habrá un especial de Carnavales para colocar el broche de oro.

Para las 3 noches el Gobierno Municipal determinó que la entrada sea libre y gratuita y el evento será en las Costas del Xanaes.

Carnavales Arroyito 2024
