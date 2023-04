Corazón de Trapo recibió la donación de $ 210.000 por parte del Municipio de Arroyito

Días atrás, integrantes de la Asociación Civil Corazón de Trapo mantuvieron una reunión con el intendente Gustavo Benedetti y recibieron por parte del Municipio la donación de $ 210.000 para afrontar deudas que tiene la entidad con diferentes veterinarias de nuestra ciudad por la atención de animales en abandono.

Hace un tiempo desde la Asociación publicaron un pedido de colaboración “Desde nuestra Asociación Civil queremos transmitirles nuestra gran preocupación por las sumas extremas de dinero en gastos veterinarios que nos tocan afrontar y que no alcanza con lo que hacemos ya que la demanda de animales abandonados y familias con bajos recursos es mucha y en la mayoría de los casos están enfermos y/o accidentados por lo cual los montos mensuales superan $ 350.000 pesos. Con el sorteo que realizamos, socios voluntarios y donaciones recibidas no logramos completar los pagos. Lamentablemente y con todo el dolor del alma, deberemos priorizar los casos más urgentes porque no contamos con dinero para pagar. También aprovechamos la oportunidad para agradecerles inmensamente de todo corazón a TODOS por la solidaridad y amor con la que colaboran para que podamos continuar salvando vidas!

Las integrantes de Corazón de Trapo agradecieron el gesto de parte del Municipio: “Queremos agradecerles de todo corazón el gesto de solidaridad para con ellos y así continuar ayudando a los animales que tanto nos necesitan. Gracias por sumarse a ésta causa tan importante para nuestra sociedad y continuar trabajando en equipo”.

Corazón de Trapo recibio dinero del Municipio de Arroyito Foto: Prensa Municipal

Si querés colaborar lo podes hacer: a través de Mercado Pago [ALIAS: rafael.amarillo ]

También pueden llegarse a las veterinarias: CEVET (Sarmiento 1.257) - COAVET (R. Ceccón 341) - NEOZOO (José A. Vocos 605 esq. M. Moreno) o nos escriben a los contactos para más información: 3576465319 / 3576412569 / 3576471094.