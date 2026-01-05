Ya habían adelantado desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Arroyito que iban a seguir llevando a cabo controles de tránsito y operativos de seguridad dentro del Operativo Verano y así sucedió.

Continúan los procedimientos por el Operativo Verano en Arroyito: 25 vehículos retenidos

En conjunto con la Policía de Arroyito y la Guardia Local, se realizaron controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad, que arrojaron resultados positivos con diferentes infracciones.

Como resultado de los procedimientos realizados durante los días festivos y el inicio de enero, se produjo la retención de más de 25 vehículos, en su mayoría motocicletas y automóviles.

Las principales contravenciones:

Licencias vencidas

Escapes no homologados

Conducción peligrosa

Controles de documentación

Verificación de niveles y alcoholemia

Desde el área informaron que “se ha evidenciado una importante disminución de la circulación de vehículos en zonas críticas, como resultado de los cambios que se vienen ejecutando en el marco del reordenamiento vial en algunas avenidas principales”.

Cabe destacar que el Gobierno Municipal aseguró que estas acciones continuarán intensificándose, con operativos en distintos puntos de la ciudad y la colaboración de fuerzas provinciales y federales.