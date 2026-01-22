Arroyito: continúa la colocación de la vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y paperas

Desde Salud del Gobierno Municipal de Arroyito informan que se continúa con la vacunación de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas).
Desde el 1° de enero de 2026, se adelantó la segunda dosis, según lo indicado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Cómo queda el esquema:
- Niños y niñas nacidos desde el 1/7/2024: segunda dosis entre los 15 y 18 meses.
- Niños y niñas nacidos hasta el 30/6/2024: segunda dosis a los 5 años, como estaba previsto.
Horarios de vacunación
- Vacunatorio del Hospital Municipal Carlos J. Rodríguez: lunes a viernes de 6 a 14 hs.
- Centros de salud periféricos: lunes a viernes de 7 a 15 hs.
El objetivo de esta medida es proteger antes a niños y niñas, reduciendo el período de exposición y el riesgo de brotes, en un contexto de coberturas de vacunación más bajas.