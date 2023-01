Confusión y The Volvos se presentan este fin de semana en Arroyito

Confusión es una de las formaciones musicales que siempre apostó a lo suyo, a su propia música y dialéctica por intermedio de un rock que conmueve siempre acompañado del blues que no puede faltar en ninguna ocasión cada vez que se realiza un evento de estilo en Arroyito.

Confusión en la Casona en Arroyito Foto: Prensa Confusión

Juan Aponosovich en voz y bajo, Matías González en voz y guitarra, Gonzalo Melano en guitarra y Henry Di Bernardo en batería tendrán la posibilidad de volver a subir al escenario; será el viernes a las 22 horas en Ribera Bar cuando “los Confu” saldrán a rockear como siempre y con algunas novedades.

The Volvos que se presentó en el local anteriormente nombrado el vienes pasado se encuentra en un proceso de grabación y remasterización de sus nuevas canciones, algunas ya se pueden escuchar en sus redes y plataformas digitales. Algo que venía quedando pendiente para la banda desde que decidió continuar con su vida artística con nueva formación.

The volvos en UMIA Rock Verano 2019

Esto por supuesto no les impide que vuelven a tocar este sábado en Belgrano 1330 pasada la medianoche, es que en ese lugar “Los Volvos” como se los conoce en el under de la ciudad son locales y en cada oportunidad que hicieron sonar sus instrumentos colmaron y más las expectativas de los presentes. Todo indica que la presentación que vienen no será la excepción.