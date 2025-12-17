Vía Arroyito

Con un gran juego de Bruno y Buemo, el H se recuperó metió la segunda victoria consecutiva

El aurinegro le ganó a Rivadavia de Mendoza por 102 a 87.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

17 de diciembre de 2025,

Con un gran juego de Bruno y Buemo, el H se recuperó metió la segunda victoria consecutiva
El H metió otra victoria, la segunda seguida, y comienza a levantar vuelo. Por lo menos es la idea del club tras la llegada del Pirincho Beltramo al banco del H y cambiar el juego en cancha.

El aurinegro le ganó con autoridad a Rivadavia de Mendoza en Córdoba por 102 a 87 y cerró por el 2025 los partidos de local. El equipo cordobés mostró mayor intensidad defensiva y juego colectivo, demostrando el cambio de cara que busca el nuevo entrenador.

Se destacaron Santiago Bruno como goleador del juego con 34 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Fue secundado por Carlos Buemo con 28 puntos y 3 asistencias.

Le había ganado a Jujuy Basquet en la Catedral del Básquet por 89 a 84. Ahora cierra el año para luego descansar el 20 de diciembre visitando a Bochas de Colonia Caroya en el José Pepe Nou.

