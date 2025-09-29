Con Santino Barbi en el arco, la Selección Argentina Sub 20 debutó ganando en el Mundial de Chile

La Selección Argentina Sub 20 arrancó con un triunfo en el Mundial de Chile 2025. Con un doblete de Alejo Sarco y el restante de Ian Subiabre, le ganó por 3-1 a Cuba, que tuvo el descuento en los pies de Karel Pérez.

Alejo Sarco marcó dos goles en la victoria de la selección argentina en el Mundial Sub 20 frente a Cuba. (@Argentina)

Santino Barbi, el arquero nacido en El Tío fue importante para lograr la victoria, sobre todo para sostener el 1 a 0 a favor donde intervino en dos ocaci0ones para evitar el gol.

La actuación del Santino fue desatacada, en primer lugar tras un remate del delantero del equipo cubano a “a quema ropa” que despajo abajo con uno de sus pies, luego en una salida en la que “atoró” al delantero rival y ganó en el mano a mano.

Santino Barbi Seleccion Argentina Sub 20

Barbi mostró solidez en el arco de la nacional que sufrió varios fallos en contra por parte del árbitro y también al público chileno que lo hostigo todo el encuentro.

La próxima presentación de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 será este miércoles 1° de octubre, cuando se enfrente con Australia a partir de las 20 (hora argentina). De ganar el equipo de Placente se asegurará un lugar en los octavos de final de la competencia.