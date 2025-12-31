Vía Arroyito

Con la llegada del año nuevo, así serán los servicios en Arroyito

Guardias mínimas para la Municipalidad y para Cespal.

Hugo Schiavoni
31 de diciembre de 2025,

Guía práctica para evitar los excesos de comida y bebida en las fiestas de fin de año. (Freepik)

Debido al feriado nacional por la llegada del año, en este caso el 2026, los servicios que brindan el Municipio de Arroyito como la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos verán modificados algunos horarios.

Respecto al Municipio:

Desde el área de Servicios Públicos se informa que, con motivo de los feriados por Año Nuevo, el servicio de recolección de residuos funcionará de la siguiente manera:

  • Recolección domiciliaria

Miércoles 31 de diciembre: NO habrá recolección

Jueves 1 de enero: recolección con normalidad

Viernes 2 de enero: NO habrá recolección

  • Recolección de Poda y escombros

Jueves 1 y viernes 2 de enero: NO se realizará el servicio

IMPORTANTE se solicita a los vecinos NO sacar a la vía pública ni poda ni escombros durante estos días.

El servicio se normalizará en los próximos días hábiles.

Hay que remarcar que la única recolección que se realizará durante estos días será la DOMICILIARIA el jueves 1 de enero.

Por parte de CESPAL: Venta de energía prepaga.

//Marther: Miércoles 31 de 14 a 18 hs. - Jueves 1 cerrado.

//ATM Mariano Max: Lunes a Sábado en horario comercial - Jueves 1 cerrado.

//APP / WEB Coopline las 24 hs.

La administración permanecerá cerrada al público el jueves 1 de enero.

Además los números de contacto para consultas administrativas, reclamos y/o cualquier duda sobre nuestros servicios: 📞Teléfono Fijo: 450001 📲WhatsApp: 3576652194.

