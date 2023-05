Con Gerardo Morales, el presidene nacional de la UCR, Juez y De Loredo, Mauricio Cravero lanzó su campaña en Arroyito

En un local comercial de calle Bernardo Erb y Mariano Moreno, con gran afluencia de seguidores, el concejal de la UCR Mauricio Cravero llevó a cabo el lanzamiento de su plataforma “Todos Somos Arroyito” con vistas a las elecciones municipales del 25 de junio en Arroyito.

Estuvo acompañado por el candidato a Presidente de la Nación y presidente de la UCR el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio Luis Juez y a intendente Rodrigo De Loredo, además de referentes regionales como Silvia Bernardi de La Tordilla, José Bria, entre otros.

Lanzamiento Campaña Juntos por el Cambio Arroyito Mauricio Cravero Foto: Prensa Juntos por el Cambio

Hablaron en la oportunidad la candidata a concejal Maria Fernada Cortes donde remarcó que se sumó a la lista por el grupo que se había conformado, luego la candidata a viceintendente Edit Bravin que comentó “he atravesado por diferentes gestiones, me detengo acá para que se pongan un ratito en el lugar mio, estando trabajando en la Municipalidad lo he tenido como jefe a Mauricio y al intendente actual si yo acepté esta propuesta es porque se exactamente cuales son las diferencias, entre una gestión y otra”.

Luego el candidato Mauricio Cravero quien puntualizó, entre otras cosas, “si hay una cualidad que puede ver el ciudadano de Arroyito es que en 8 años de gobierno del 2011 al 2019 entregamos 400 viviendas municipales gestionadas por el Municipio”.

Lanzamiento Campaña Juntos por el Cambio Arroyito Mauricio Cravero Foto: Prensa Juntos por el Cambio

Finalmente Gerardo Morales apuntó a que el radicalismo está en Arroyito, “se que vas a ganar Mauricio, por que hay una batalla que se desarrolla”. De Loredo comentó “acá vamos a demostrar donde estamos aquellos que no tenemos precio, aquellos que estamos en esta actividad porque queremos cambiar la realidad! y por ultimo Juez dijo “le dije a Mauricio necesito que seas el intendente de Arroyito, te estoy rogando que te cargues al hombro, antes llegaste sin un peso y ahora también lo vas a hacer”.

Lanzamiento Campaña Juntos por el Cambio Arroyito Mauricio Cravero Foto: Prensa Juntos por el Cambio

Además de Mauricio Cravero como candidato a intendente y que repite como primer Concejal Titular lo secundaba la candidata a viceintendente Edith Bravin. Luego se encolumnan: María Fernanda Cortés, Hernán Andrés Boero, Rocío Agustina Piovano, Leonardo Miretti, Maria Juliana Mendoza, Michael Adolfo Mago, Romina Natali Pintucci y Carlos Godofredo Maldini.

Como Concejales Suplentes: aparecen Mary de la Mercedes Oviedo, Fernando Vidal Alvarez, Susana del Valle Pussetto, Guillermo Adrián Demichelis, Graciel Raquel Tristany, José Miguel Basualdo, Alia Fernanda Altamirano, Lucio Nahuel Maldonado y Yanina Paola Soria. Como Tribuno de Cuentas Titulares: Lucas Caretto, Cecilia Lucia Viotti y Damián Manuel Palacios y Suplentes: Betina Elizabeth Gómez, Sergio Rafael Valle y Jesica Mariela Gorosito.