Cómo funcionan los servicios en Arroyito de la Municipalidad y Cespal en las fiestas

Con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, los diferentes servicios en Arroyito sufren modificaciones teniendo en cuenta que 24 y 25 y 31 de diciembre y 1 de enero caen entre semana.

Respecto al Municipio

//Navidad:

Miércoles 24 y viernes 26 de diciembre

No habrá recolección domiciliaria de residuos en toda la ciudad.

Jueves 25 y viernes 26 de diciembre

No habrá recolección de poda y escombros en:

• Zona norte, comprendida entre 25 de Mayo y Av. Perón, y entre Av. Illia y Av. Bernardi

• Toda la zona sur de la ciudad.

Recolección de residuos

Se solicita a los vecinos y vecinas no sacar la basura ni los restos de poda y escombros durante estos días, con el fin de evitar acumulaciones y colaborar con el cuidado de la ciudad.}

Por el lado de CESPAL

//Marther: Miércoles 24 de 14 a 18 hs. - Jueves 25 cerrado

//ATM Mariano Max: Lunes a Sábado en horario comercial - Jueves 25 cerrado

//APP / WEB Coopline las 24 hs.

La administración permanecerá cerrada al público el jueves 25.

Además los números de contacto para consultas administrativas, reclamos y/o cualquier duda sobre nuestros servicios: 📞Teléfono Fijo: 450001 📲WhatsApp: 3576652194.