Comenzó la construcción de la 1° etapa del paseo “Parque Recreativo Papa Francisco” en el Barrio La Villa

Desde el Municipio de Arroyito informaron que comenzó la primera etapa del primer paseo histórico, religioso y cultural de la ciudad denominado “Papa Francisco”.

Comenzó la construcción de la vereda del paseo “Papa Francisco” en el Barrio La Villa

Los trabajos se encuentran en la etapa de trazado y llenado de hormigón de los caminos que conforman el recorrido principal del paseo, marcando el inicio concreto de una transformación urbana que permitirá dotar al sector de nueva infraestructura, accesibilidad y espacios de uso comunitario.

Destacan desde el Gobierno Municipal que forma parte del plan de importantes obras e inversiones que la gestión municipal llevará adelante durante el año 2026.

CÓMO SERÁ LA OBRA

A mediados de 2025, el intendente Benedetti elevó el proyecto al Concejo Deliberante para designar con el nombre “Parque Recreativo Papa Francisco” al proyecto, que fuera aprobado por el cuerpo legislativo.

El espacio público está ubicado en la zona norte de la ciudad, específicamente en la manzana donde se encuentra la Capilla Histórica San Cayetano.

Proyecto “Parque Recreativo Papa Francisco” Arroyito

La obra se caracteriza por la construcción de circulaciones peatonales de hormigón con trazado orgánico, diseñadas para integrarse al paisaje natural del predio, respetando la morfología del suelo y generando un recorrido armónico y accesible para todos los visitantes.

A lo largo del recorrido se desarrollarán estaciones interpretativas que relatarán la historia de la Capilla y del proceso de construcción social y cultural de la ciudad, fortaleciendo el valor patrimonial del lugar.

Contempla además la ejecución de un playón con formato de mini anfiteatro, destinado principalmente a celebraciones religiosas, misas, actos culturales y actividades comunitarias.

En esta foto de archivo del 7 de agosto de 2009, el cardenal argentino Jorge Bergoglio oficia una misa frente a la iglesia de San Cayetano, con una bandera argentina detrás, en Buenos Aires, Argentina. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Dicho proyecto tiene como objetivo homenajear al argentino más influyente de la historia contemporánea de nuestro país y fue aprobado a pocos días del fallecimiento de Jorge Bergoglio siendo el Sumo Pontífice.