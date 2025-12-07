Cintia Juárez “todos los meses tenemos más de 3.500.000 en gastos veterinarios por animales que rescatamos”

Durante los días pasados, desde la Asociación Civil Corazón de Trapo volvió a informar sobre la situación económica que vive la institución y que la situación de calle de los animales es tremenda.

Cintia Juárez le comentó a Canal 3 Arroyito "todos los meses tenemos una suma de alrededor de 3 millones, 3 millones 500 mil pesos en gastos veterinarios, que son de animales que rescatamos de las calles atropellados, enfermos, de gente que nos pide ayuda porque no tiene dinero para pagar, prometen pagar y bueno, eso no sucede“.

“Se van incrementando sumas muy grandes que no contamos en estos momentos, entonces por eso hicimos un aviso que si no saldamos no vamos a poder continuar salvando vidas“.

Vos podes ayudarlas y obviamente ayudar a Corazón de Trapo, ya que los animales abandonados son resultado de la falta de educación y la irresponsabilidad del ser humano. Ayuda al alias: corazondetrapo.nx.

"hay muchas gatas pariendo, muchas perras, también está el centro de zoonosis de nuestra ciudad que la gente puede anotarse ahí para llevar a sus caninos y felinos, apelamos a la concientización de las personas. Estamos pidiendo a la gente que quiera colaborar con 500 pesos, donando al alias corazondetrapo.nx o llegarse a la veterinaria CEVET y hacer la entrega voluntaria que desee".

CAMPAÑA SOCIOS BENEFACTORES 2026

“Comenzamos en enero que van a ser cuotas mensuales de 10.000 pesos, bueno quienes quieran colaborar se pueden comunicar con nosotras, a nuestros números de celulares o a las páginas y va a ser semestral, después se va a incrementar a 15.000 pesos. Quienes se quieran sumar a esta nueva campaña de socios 2026, se comuniquen con nosotros“.

Corazón de Trapo Arroyito

Agrega Sandra Bocco "no es que nosotros juntamos estos 3.700.000 y ya está, no, ya estamos pensando para diciembre qué vamos a hacer, entonces necesitamos la ayuda de mucha gente, de muchos pueblos vecinos que nos piden ayuda. No es solo Arroyito, nos llaman de La Curva y El Fuertecito“.

“Gracias a la gente de Arroyitocenter nos ha donado un equipo, un celu, que ya todos saben cuáles son, y vamos a hacer un sorteo, se va a hacer un sorteo mediante un bonito, una colaboración de 5.000 pesos".